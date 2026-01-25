شاهد، الفيديو الذي أغضب الجمهور اليمني من أحمد سعد

18 حجم الخط

تصدر الفنان أحمد سعد، في الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن برنامج the voice.

وعلق الفنان أحمد سعد علي الجدل المثار، وأوضح أنه تلقى هجوما عنيفا من قبل الجمهور اليمني بسبب خروج المتسابق اليمني أحمد عواد، مشددا على احترامه للجمهور اليمني.

وأكد أحمد سعد أنه يكن كل الاحترام لكل القائمين على برنامج the voice

وكان الفنان أحمد سعد قد أثار الجدل بعد تصريحه أنه تعرض للخداع من تجربته في برنامج The Voice، واصفا “سير النتائج كان في اتجاه معين”.

تلك التصريحات التي تضرب مصداقية البرنامج وشعبيته المستمرة لدى الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة جعلت مجموعة MBC تصدر بيانًا رسميًّا، حيث أكد بسام البريكان، المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC، ومدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية في المجموعة، أن الهدف الأساسي من برنامج The Voice يتمثل في اكتشاف المواهب الحقيقية والاهتمام بها ودعمها، وليس التركيز فقط على الفوز أو الخسارة.

وأضاف في البيان الرسمي أن The Voice برنامج ترفيهي تنافسي، وتلك الطبيعة لا تتغير مهما كانت النتائج، مشيرًا إلى أن البرنامج يُنتج وفق معايير عالمية ثابتة منذ موسمه الأول وحتى الموسم الأخير، باعتباره جزءًا من صيغة عالمية معتمدة، وليس مجرد نسخة محلية.

ولفت إلى أن مجموعة MBC تحرص على تقديم برامجها بأعلى مستويات الجودة المهنية، من حيث الإعداد والتنفيذ والإنتاج، مستندة إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة المحتوى الترفيهي.

كما أشار إلى أن برنامج The Voice حقق نجاحًا لافتًا خلال الأسابيع الماضية على مستوى الوطن العربي، وتصدّر مؤشرات التفاعل والترند، وهو ما يعكس أهمية هذا النوع من البرامج، وشعبيته المستمرة لدى الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

أزمة تصريحات أحمد سعد



كان الفنان أحمد سعد قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الرياض، عقب إحيائه حفلًا غنائيًّا إلى جانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث قال إنه شعر بالخداع بسبب ما وصفه بـ"سير النتائج في اتجاه معين".

وجاءت هذه التصريحات بعد انتهاء الموسم الأخير من برنامج The Voice، والذي شهد فوز المتسابقة السورية جودي شاهين، ما فتح باب النقاش حول كواليس البرنامج وآلية نتائجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.