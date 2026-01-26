اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

18 حجم الخط

علّقت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على شكاوى المواطنين المتكررة بشأن نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر، موضحة أن السبب الرئيسي يرجع إلى أن الإنترنت في مصر يعتمد على نظام الباقات المحدودة، حيث يحصل كل مشترك على مساحة معينة تنتهي بانتهائها الخدمة حتى موعد التجديد.

الأجهزة الحديثة تستهلك الإنترنت بمعدلات أعلى من السابق



وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حوارها ببرنامج «من أول وجديد»، أن استخدام الهواتف الذكية الحديثة، والشاشات ذات الجودة العالية، والتطبيقات المتطورة، يؤدي إلى استهلاك أكبر لمساحة الإنترنت، وهو ما يدفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

مطالب برلمانية بإنترنت بلا حدود وإنهاء نظام الباقات الشهرية

وكشفت النائبة مها عبد الناصر أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تعمل حاليًا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير خدمة «إنترنت بلا حدود»، وإنهاء الاعتماد الكامل على نظام الباقات الشهرية، مشيرة إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

الإنترنت لم يعد رفاهية بل أداة إنتاج وخدمة أساسية



وأكدت أن الإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه فقط، بل أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الإنتاج، والتعليم، والعمل، والحصول على الخدمات الحكومية، ما يستوجب إعادة النظر في سياسات التسعير وسعات الباقات، بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام الحالي.

حلول مرتقبة تشمل خفض الأسعار أو زيادة السعات أو الإنترنت المفتوح

وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن الحكومة أمام عدة خيارات لمعالجة الأزمة، سواء من خلال خفض أسعار الباقات، أو زيادة المساحات المتاحة، أو إتاحة إنترنت بلا حدود، مؤكدة أن اللجنة تُجري حاليًا دراسة متكاملة للوصول إلى حلول عملية، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

