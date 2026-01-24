السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، أحمد العوضي ينشر البوستر الرسمي لـ "علي كلاي"

أحمد العوضي في مسلسل
أحمد العوضي في مسلسل على كلاي
18 حجم الخط

 نشر الفنان أحمد العوضي  البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “علي كلاي” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: “مسلسل الشارع.. البوستر الرسمي لمسلسل علي كلاي”

 

و تشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي دخوله سباق ملاكمة كي يصل لبطولة العالم، وذلك بعد عدم رضاه لما تفعله زوجته معه والتي تلعب دورها الفنانة درة.

ويقرر العوضي أن يتحدى الجميع ويدخل في سباق الملاكمة كي يفوز ويصبح بطل العالم.

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وكان أحمد العوضي قد فاجأ الجمهور بنشره برومو تشويقي لمسلسله الجديد علي كلاي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر “العوضي” في البرومو التشويقي وهو داخل الحلبة ويخوض عددا من المباريات ويقول: علي  كلاي ولا عمره هيخسر.. أنا نمرة واحدة يا كابتن.. أنا إمبراطور اللعبة 

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي علي كلاي مسلسل علي كلاي اخبار الفن مسلسلات رمضان 2026
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى

من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

الحكمة من تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية