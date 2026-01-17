مسلسلات رمضان 2026، مي عمر تمر بطفولة معقدة بأحداث "الست موناليزا"

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل “الست موناليزا” للفنانة مي عمر مرورها بطفولة معقدة، وتظهر أحداث العمل تعامل أسرتها معها الذي ينشأ لديها عقدة التعامل مع الآخرين.

ويسيطر على أحداث مسلسل "الست موناليزا" عنصر الـ "فلاش باك"، الذي يبرز ذكريات بطلة العمل “موناليزا” وهي داخل السجن.

وفي الحلقات الأولى من المسلسل، تتذكر مي عمر، التي تجسد شخصية موناليزا، الأحداث التي أدت إلى سجنها، وأبرزها الواقعة المأساوية التي غيرت مجرى حياتها.

وانتهت الفنانة مي عمر من تصوير العديد من المشاهد المهمة، حيث يظهر مشهد صادم خلال حلقة مليئة بالتوتر، يتمثل في مقتل صديقتها إنجي المقدم عن طريق الخطأ، وهذه الحادثة نشأت إثر خلاف كبير بين الشخصيتين تحول إلى اشتباك عنيف، حيث دفعت مي عمر صديقتها لتسقط على الطاولة، مما أسفر عن مقتلها بعد اصطدام رأسها بالأثاث.

وبحسب مصدر داخل العمل، تتابع الأحداث بعد القبض على موناليزا ومحاولاتها إثبات أن الحادث كان مجرد "قتل بالخطأ"، مما يضيف عنصر التشويق والإثارة إلى المسلسل.

وفي مفاجأة أخرى، قام المخرج محمد سامي، زوج مي عمر، بزيارة مكان تصوير المسلسل، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر السيناريست محمد بشير صورة له مع مي عمر ومحمد سامي في لوكيشن التصوير، معلقًا عليها بـ "زيارة غالية قوي قوي".

ومسلسل "الست موناليزا" يروي قصة حب بين مي عمر وأحمد مجدي، الذي يدعمها في تخطي مشاكلها الزوجية مع زوجها الأول، إلا أن شقيقة أحمد مجدي، التي تجسدها إنجي المقدم، تسعى إلى تدمير العلاقة بينهما.

والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: محمود عزب، وفاء عامر، شيماء سيف، وجوري بكر وسيتم عرضه على شاشة MBC مصر في رمضان 2026.

