خلافات في كواليس "الست موناليزا" بسبب تدخلات زوج مي عمر، ما القصة؟

داخل أحد ديكورات مسلسل "الست موناليزا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، تواصل أسرة العمل تصوير المشاهد الداخلية.

كواليس تصوير مسلسل الست موناليزا

وعلمت "فيتو" من أحد العاملين بالمسلسل أن فريق عمل المسلسل يشهد خلافات كبيرة في الوقت الحالي، بسبب تدخلات زوج البطلة، المخرج محمد سامي، الذي اعتاد التواجد بكثافة في موقع التصوير ووضع رؤيته الخاصة في الإخراج.

وأضاف المصدر أن مي عمر في أول يوم لها بالكواليس أصدرت تعليمات لم تكن معتادة عليها، تضمنت تعديل بعض الجمل وإضافة أخرى، وهو ما أثار جدلًا داخل فريق العمل.

وأكد المصدر أن تردد المخرج محمد سامي على لوكيشن التصوير أصبح متكررًا، وتعامل مع العمل وكأنه يتبع رؤيته الخاصة، مما دفع المخرج الأساسي محمد علي إلى الاستياء من هذا الأمر.

وأشار المصدر أيضًا إلى أنه تم تعديل عدة حلقات من العمل بناءً على رغبة مي عمر، وإضافة مشاهد جديدة لم تكن موجودة من قبل.

في أحداث المسلسل، تقدم مي عمر شخصية موناليزا، الشيف التي تعمل في أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة، لكنها تتعرض لمضايقات من صاحب العمل، فتقوم بتحرير محضر ضده، مما يؤدي إلى طردها وبدء رحلة بحثها عن عمل جديد.

خلال رحلتها، تتقابل مع الفنان أحمد مجدي، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تعوضها عما مرت به في زواجها الأول، كما تدخل موناليزا في خلاف مع صديقتها، المصابة بمرض خبيث، فيتطور الخلاف ليؤدي إلى وفاة الصديقة، الأمر الذي يجعل مي عمر تدخل السجن على إثر الحادث.

كما تشهد الأحداث بداية صداقة متوترة بين مي عمر ووفاء عامر، حيث تجسد الأخيرة دور كبيرة السجن التي تتحكم في كل شيء داخله، ويدور صراع بينهما يتطور لاحقًا إلى صداقة.

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من: أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، جوري بكري، شيماء سيف، سماء إبراهيم، حازم إيهاب، محمود عزب، مصطفى عماد، مريم محمود الجندي، كما تشارك إنجي المقدم كضيف شرف.

