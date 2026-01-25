ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلوات الفائتة تُعد ديونًا في ذمة العبد لله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم المسارعة في قضائها قدر استطاعته، مشيرًا إلى أن تعجيل القضاء أفضل وأعظم أجرًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، أن قضاء الصلوات الفائتة جائز بأكثر من طريقة، ويجوز للمسلم أن يقضي صلاةً فائتة مع كل صلاة حاضرة، أو أن يقضي في اليوم الواحد أكثر من صلاة إذا كانت لديه القدرة على ذلك، مؤكدًا أنه لا حرج شرعي في زيادة عدد الصلوات لقضاء الفوائت، بل هو من حسن تعجيل قضاء الدين.

قضاء الصلوات الفائتة مع الصلوات الحالية جائز

وأشار الشيخ عثمان إلى أنه من الأفضل تقديم قضاء الفرائض الفائتة على السنن والنوافل، لأن الفرائض تُقدَّم على النوافل قياسًا على أولوية قضاء الديون، مؤكدًا أن الصلاة ليست لها كفارة بديلة مثل الصيام أو الزكاة، فهي عماد الدين ووسيلة الصلة المستمرة بين العبد وربه، ولا يُعوض تركها إلا بالقضاء.

المسافر أو المتأخر يمكنه قضاء الصلوات بكثرة

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا فاتت المسلم صلوات لسنوات طويلة ثم تاب وبدأ في الالتزام بالصلاة، فيجوز له أن يقضي يوميًا صلوات يوم كامل من الفوائت إذا كانت لديه القدرة، مؤكدًا أن كلما أسرع في قضائها كان أفضل له من الناحية الشرعية والأجرية.

الفرائض قبل السنن.. وأهمية الحفاظ على الهمة بالقضاء

وشدد الشيخ عثمان على أن المسلم الذي يقضي صلواته الفائتة يجب أن يحافظ على همة متصلة بالقضاء قبل التفكير في السنن، مع التأكيد على أن الالتزام بالقضاء يضمن تصحيح علاقة العبد بربه ويخلصه من الديون المعلقة على قلبه وذمته.

