بسبب عمرو أديب، محمد رمضان يكشف تفاصيل استبعاده من الغناء في حفل نهائي أمم أفريقيا

أعلن الفنان محمد رمضان، استبعاده من الغناء في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب، معبرا عن غضبه خاصة وأن الجهة المنظمة للحفل لم يقدموا له اعتذارًا بالرغم من تسجيله للأغنية.

تفاصيل استبعاد محمد رمضان من حفل نهائي كأس أمم أفريقيا

وكشف الفنان محمد رمضان تفاصيل استبعاده من الغناء في حفل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الرباط، مؤكدًا أن الجهات المنظمة لم تقدّم له أي اعتذار رغم مشاركته في الألبوم الرسمي للبطولة وتسجيله للأغنية الخاصة بالحدث.

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" إنه سجل الأغنية وسافر إلى مراكش لتصويرها، قبل أن يُبلغ لاحقًا بتأجيل مشاركته من حفل الافتتاح إلى حفل الختام، مشيرًا إلى أن السبب المعلن كان تعليقات تتساءل عن غناء فنان مصري في افتتاح البطولة بالمغرب، رغم أنها بطولة قارية.

أضاف رمضان: قبل حفل الختام بيوم، قالوا لي إن في حاجة غريبة، موضحًا أن أحد المسئولين أرسل له مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب يتحدث فيه عن أزمة لا علاقة لها بالفن. وعلق: أنا مالي بالكلام ده؟ وإيه علاقة الفن بالموضوع؟ ده تصرف فردي زعلني.

استياء من طريقة التعامل ورفض الاعتذار



وأوضح رمضان: أنا فضيت نفسي وسجلت الأغنية، ومحدش كلف نفسه حتى يعتذر، وده تصرف فردي مسيء. لكنه شدد على أن موقفه لا يؤثر على احترامه للمملكة المغربية: أنا بحب المغرب وبحترمها وبقدرها جدًا.



واختتم:"إن شاء الله نهائي موفق يليق بالمملكة المغربية الحبيبة ووطنا العربي الغالي وقارتنا الأفريقية العظيمة".



حضور فني مصري رغم غياب المنتخب



كان رمضان أعلن مسبقًا مشاركته في حفل ختام البطولة الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، مؤكدًا أن وجوده يمثل حضورًا مصريًا فنيًا وثقافيًا داخل البطولة القارية، رغم خروج المنتخب المصري من نصف النهائي بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد.

