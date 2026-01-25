الأحد 25 يناير 2026
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

الذهب فى الامارات
الذهب فى الامارات - فيتو
أسعار الذهب في الإمارات، تشهد أسعار الذهب في الإمارات استقرارا ملحوظا اليوم الأحد 25 يناير 2026، بعد التقلبات الواضحة خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية مثل تحركات سعر الذهب العالمي، الطلب المحلي، وتوقعات السياسة النقدية الدولية، وفقا لبيانات السوق الحالية.

 

الذهب فى الامارات 
الذهب فى الامارات 

آخر تطورات أسعار الذهب في الإمارات 

  • الذهب عيار 24: حوالي 601 درهم إماراتي.
  • الذهب عيار 21: حوالي 533 درهما إماراتيا.
  • الذهب عيار 18: حوالي 457 درهما إماراتيا.

هذه الأسعار يتم تحديثها حسب بيانات من سوق دبي للذهب (قد تختلف قليلا حسب التاجر وموقع الشراء)، كما أن تلك الأسعار عادة لا تشمل رسوم تصنيع المجوهرات (making charges) والتي تختلف بين بائع وآخر.

كما أنه وفي أواخر يناير 2026، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا، وكذلك عيارات أخرى ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.

 

الذهب فى الامارات 
الذهب فى الامارات 

 

أسباب تحركات أسعار الذهب في الإمارات


عوامل عالمية

• ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
• تذبذب سعر الدولار الأمريكي ودور السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى (مثل الاحتياطي الفيدرالي) يدعم الاتجاه الصعودي أحيانا.

عوامل محلية

• الطلب المحلي في الإمارات على المجوهرات والسبائك، خصوصا موسم الهدايا والمناسبات التجارية.
• السيولة والظروف الاقتصادية داخل المنطقة الخليجية عموما. 

الذهب فى الامارات 
الذهب فى الامارات 

أهم الأصول الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يشكل الذهب أحد أهم الأصول الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى أسواقه، وعلى رأسها سوق دبي للذهب، بمكانة عالمية مرموقة، وتتابع أسعار الذهب في الإمارات باهتمام واسع من قبل المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، نظرا لتأثرها المباشر بالتغيرات في الأسعار العالمية، وحركة الدولار، والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. 

جدير بالذكر خلال الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في الامارات تقلبات ملحوظة، عكست حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، إلى جانب الطلب المحلي المتزايد، ما جعل الذهب في صدارة المشهد الاقتصادي كملاذ آمن ووسيلة ادخار موثوقة.

 

الجريدة الرسمية