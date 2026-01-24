نيللي كريم تواصل تصوير "على قد الحب" في جاردن سيتي

السبت 24 يناير 2026
 تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مشاهدها في مسلسل "على قد الحب" المكون من 30 حلقة، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وتصور نيللي كريم حاليا عددا من مشاهد شخصية  "مريم" التي تجسدها في الأحداث في لوكيشن جاليري تم تجهيزه بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، إذ تظهر في شخصية مصممة مجوهرات.

 

مسلسل على قد الحب

 مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

 

تدور أحداث المسلسل، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

وكانت قناة "CBC" أعلنت عن عرض مسلسل "على قد الحب" بطولة الفنانة نيللي كريم، ضمن خريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

وفي وقت سابق طرحت منصة Watch It صورا حصرية من كواليس المسلسل الذي يجمع  نيللي كريم و  شريف سلامة والمقرر عرضه في موسم رمضان الدرامي 2026.  

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة.

