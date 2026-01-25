موعد بدء عرض مسلسل "التمثيلية" بطولة إسلام جمال

18 حجم الخط

يستعد عشاق الدراما لمتابعة عمل درامي جديد يحمل جرعة من التشويق والغموض وهو مسلسل التمثيلية عبر منصة وتطبيق شوفها في تجربة درامية مختلفة تستهدف جمهور المنصات الباحث عن أعمال قصيرة ومكثفة بعيدًا عن الدراما الطويلة.

موعد بدء عرض مسلسل التمثيلية

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل التمثيلية عبر تطبيق ومنصة Shofha ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير في تمام الساعة 8 مساء.

وكانت منصة وتطبيق شوفها قد طرحت عبر حسابها على انستجرام بوستر العمل ضمن خطتها للترويج له وتصدر الأبطال البوستر وفي مقدمتهم الفنان إسلام جمال.

وكانت المنصة قد طرحت البرومو التشويقي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام، مرفقًا بتعليق: "يلعن أبوها دايرة يلا.. إيه اللي وصل هاشم باشا للمرحلة دي؟.. استنوا "التمثيلية" حصريًا على Shofha ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يناير".

مسلسل التمثيلية من بطولة إسلام جمال، نورهان منصور، وبسمة ياسر، وهو من تأليف وإخراج أحمد مريوط.

الفنان إسلام جمال

وإسلام جمال بطل مسلسل التمثيلية هو ممثل مصري مولود في القاهرة عام 1989، ولفت أنظار الجمهور من خلال مشاركته في فيلم نور عيني إلى جانب الفنان تامر حسني.

وكان الفنان إسلام جمال قد أكد في لقاء مع “فيتو” أن بدايته الفنية الحقيقية كانت من خلال مشاركته في فيلم "نور عيني"، مشيرًا إلى أن الفنان تامر حسني كان السبب الرئيسي في ظهوره وتقديمه للجمهور، واصفًا إياه بـ"وش السعد" عليه.

وقال إسلام جمال لـ فيتو: "تامر حسني قصر عليا المسافات، وشرف كبير ليا لو اشتغلت معاه تاني بعد أول فيلم في حياتي، نور عيني، اللي كان بدايتي ووش السعد عليا" وأضاف: "تامر دا وش هنا بمعنى الكلمة."

وواصل بعدها إسلام مشواره الفني بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها المركب وخطة جيمي، إلى جانب ظهوره في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ابن حلال والوصفة السحرية وغيرها من الأعمال الأخرى.

