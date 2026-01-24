أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية: مصر واجهت التحديات باصطفاف وطني.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر حادث صحراوي المنيا.. والسجن 15 عامًا لفتى الدارك ويب
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
عيد الشرطة الـ74، العقيد رامي هلال.. بطل واجه الإرهاب حتى اللحظة الأخيرة وأنقذ الدرب الأحمر من كارثة
تحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الـ74 في ذكرى الملحمة الوطنية في معركة الإسماعيلية التي سطرت بطولات رجال الشرطة آنذاك الوقت، وتستمر البطولات على مدار السنوات، ومن بينهم البطل الشهيد العقيد رامي هلال.
ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة بالبحيرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لتصنيع وبيع أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة بالبحيرة.
اللواء محمود توفيق: مصر واجهت التحديات باصطفاف وطني ونجحت في ترسيخ الأمن والاستقرار
شهدت أكاديمية الشرطة احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
السجن 15 عامًا لفتى الدارك ويب و10 سنوات لباقي المتهمين بقضية القتل وبث الجريمة إلكترونيًا
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها في قضية المعروفة إعلاميًا بـ «فتى الدارك ويب»، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن 15 سنة، ومعاقبة كل من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين، ومينا نادي فوزي تادرس حنا، وسيد صالح سيد محمد، وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 200 ألف جنيه عما أسند إليهم، فضلًا عن المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بأوسيم (صور)
كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة أوسيم أن ماسا كهربائيا من أحد الوصلات وراء نشوب الحريق.
جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل زوجته وطفلها بزنارة إلى 16 مارس
قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تأجيل محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلها الرضيع بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية.
قتلوه على طريقة "إبراهيم الأبيض"، تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مواطن بالإسكندرية لـ 21 مارس
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة كل من " م.ع.م" عامل نجارة و"خ.س.خ" تاجر، لاتهامهم بقتل المجني عليه "من.ال.م" عمدا بأسلحة بيضاء، وتصوير أنفسهم عقب تنفيذ جريمتهم، إلي جلسة 21 مارس المقبل لسماع الشهود والمرافعة في واقعة تشبه أحداث فيلم إبراهيم الأبيض.
محامى المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو يطالب بعرضه على الطب النفسي
استمعت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إلى طلبات الدفاع عن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية عليها.
تأجيل محاكمة 117 متهما في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" لجلسة 25 أبريل المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 18599 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر المعروفة إعلاميا بـ" الهيكل الإداري لجماعة الإخوان" في مدينة نصر لجلسة 25 أبريل المقبل لمرافعة النيابة.
قرار قضائى جديد بشأن محاكمة المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل محاكمة 20 متهمًا لارتكابهم جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية إلى جلسة 28 يناير الجارى لسماع مرافعة الدفاع.
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب
قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق: إن جميع أجهزة الدولة والشرطة على أتم الجاهزية لمواجهة أي مخططات إرهابية أو محاولات من الجماعات التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية، مؤكدًا أن اليقظة الأمنية والتنسيق بين مختلف الأجهزة يضمنان إجهاض أي تهديد قبل أن يؤثر على الأمن الوطني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا