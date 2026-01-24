السبت 24 يناير 2026
حوادث

ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة بالبحيرة

ضبط مصنع ومخزنين
ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لتصنيع وبيع أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة بالبحيرة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام شخصين بإدارة مصنع ومخزنين بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بتصنيع وبيع أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر، باستخدام مواد خام غير معلومة المصدر، وطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب  تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع والمخزنين، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتهم، وبحوزتهما كميات كبيرة من المضبوطات، شملت 95 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع الأعلاف الحيوانية، و26 طن منتج نهائي من الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة.

الجريدة الرسمية