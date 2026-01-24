ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة بالبحيرة

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لتصنيع وبيع أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام شخصين بإدارة مصنع ومخزنين بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بتصنيع وبيع أعلاف حيوانية وأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر، باستخدام مواد خام غير معلومة المصدر، وطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع والمخزنين، وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارتهم، وبحوزتهما كميات كبيرة من المضبوطات، شملت 95 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع الأعلاف الحيوانية، و26 طن منتج نهائي من الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.