جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل زوجته وطفلها بزنارة إلى 16 مارس

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تأجيل محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلها الرضيع بقرية زنارة التابعة لمركز تلا، إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستكمال نظر القضية.

المتهم بقتل زوجته وطفلها ينهار بالبكاء أمام المحكمة بالمنوفية

وشهدت جلسة محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلها بقرية زنارة التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بكاء الزوج المتهم أمام هيئة المحكمة ولم يقدم المتهم على فعل أي شيء أو الإدلاء بأي تصريحات، بل اكتفى بالبكاء الصامت والنحيب أمام القاضي.

بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته وطفلتها



وكانت قد بدأت منذ قليل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته وصغيرها ونشر صورة قتلهما داخل منزلهم علي الفيسبوك بقرية زيارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وفي وقت سابق كانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز تلا بمحافظة المنوفية من ضبط 'محمود.ش' المتهم بإنهاء حياة زوجته ونجله بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان قد تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من من مأمور قسم شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية زنارة بمركز تلا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته ونجله الرضيع داخل منزله.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الزوجة والطفل إثر تعدٍ بسلاح أبيض، وأن الجثمانين لزوجة الجاني ونجله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

منشور شقيقة المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلها بالمنوفية

وفي تطور جديد، نشرت شقيقة المتهم منشورًا عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أعلنت فيه براءة المجني عليها من كل الاتهامات التي تداولها شقيقها المتهم بعد ارتكاب الجريمة.

وجاء في منشورها: “اللهم أجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرًا منها، نشهد الله أن المرحومة آية العناني بريئة من كل ما ذكر عنها، وأنها كانت أختًا لنا وابنة لأمي وأبي وزوجة وحبيبة لأخي، نشهد لها بحسن الخلق وأنها من أسرة كريمة، ومصيبتنا فيها هي وابننا محمد عبد العظيم.

وأضافت في المنشور: ما حدث لها وما نشره أخي هو انتكاسة مرضية عافانا الله وإياكم، ولا أراه الله في عزيز لديكم، هذا المنشور ليس للدفاع عن أخي، فإن أمره إلى الله، ولكن تبرئة لزوجته مما نُشر عنها، ونسأل الله أن يسكنها فسيح جناته ويلهمنا الصبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

