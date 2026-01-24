السيسي يمازح وزير الداخلية: ما أضربتش من الشرطة وأنا صغير

18 حجم الخط

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قائلًا: "ما أضربتش من الشرطة وأنا صغير"، مشيرا إلى ضرورة إصلاح المؤسسات من داخلها.

وأضاف السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن الحكومة اعتمدت برنامجًا لتطوير مختلف مؤسسات الدولة بشكل هادئ وعقلاني، مؤكدًا أهمية النقد الذاتي من المسؤولين.

ووجه حديثه للوزراء قائلًا: "إنت مش جاي تقضي وقت سعيد.. واللي مش عارف يغادر"، في رسالة واضحة بشأن جدية العمل والالتزام بالمسؤولية.

ويُقام الاحتفال اليوم السبت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، فيما تُخلد مصر في 25 يناير ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي استشهد فيها 50 شرطيًا وأصيب 80 آخرون، والتي أشعلت شرارة الثورة المصرية، تكريمًا لتضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن.

