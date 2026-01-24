السبت 24 يناير 2026
اليوم، استكمال محاكمة 117 متهما في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" بمدينة نصر

تستكمل  الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 18599 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر المعروفة إعلاميا بـ" الهيكل الإداري لجماعة الإخوان" في مدينة نصر.

 

قضية الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بـمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي.


تحقيقات النيابة العامة

 كانت النيابة أجرت تحقيقات موسعة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.


واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

