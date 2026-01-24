اللواء محمود توفيق: مصر واجهت التحديات باصطفاف وطني ونجحت في ترسيخ الأمن والاستقرار

18 حجم الخط

شهدت أكاديمية الشرطة احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة شاملة استعرض خلالها ملامح الإستراتيجية الأمنية وجهود الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.



معركة الإسماعيلية.. صفحة خالدة في تاريخ الوطن



أكد وزير الداخلية أن معركة الإسماعيلية ستظل نموذجًا خالدًا للنضال الوطني والتلاحم بين الشرطة والشعب في مواجهة العدوان، مشيرًا إلى أن بطولاتها جسدت معاني الفداء والتضحية من أجل صون سيادة الوطن وحماية مقدراته.



اصطفاف وطني وتجاوز الأزمات



وأوضح اللواء محمود توفيق أن مصر سطرت خلال السنوات الماضية مواقف وطنية مشرفة، حينما اصطفت الأمة خلف قيادتها السياسية، وتجاوزت بحكمة التحديات والأزمات، لترسي دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بأمنها القومي أو سيادتها.



إستراتيجية أمنية لمواجهة المخاطر المتصاعدة



وأشار وزير الداخلية إلى أن المنطقة تشهد اضطرابات إقليمية وتحديات أمنية متزايدة، ما فرض على الأجهزة الأمنية تطوير إستراتيجيتها القائمة على الرصد المبكر للمخاطر والتعامل الإستباقي معها، عبر تخطيط علمي يواكب تطور أنماط الجريمة، مع الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لحفظ أمن المجتمع.



مواجهة الإرهاب وحروب الشائعات



ولفت إلى أن الإرهاب يأتي في مقدمة التحديات، إلى جانب محاولات جماعة الإخوان الإرهابية نشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف ضرب الإستقرار وبث الإحباط بين المواطنين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تقف بالمرصاد لهذه المخططات من خلال ضربات أمنية إستباقية وتجفيف منابع التمويل.

وكشف أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال العام الماضي من إحباط محاولات إعادة إحياء الجناح المسلح للجماعة، وضبط القائمين عليه، إلى جانب توجيه ضربات نوعية للجانها الإعلامية والكيانات التجارية الداعمة لها، والتي قدرت قيمتها بنحو2.9مليار جنيه.



تحجيم التنظيمات التكفيرية وحماية الشباب



وأشار إلى امتداد الجهود الأمنية لرصد تحركات التنظيمات التكفيرية التي تحاول إستغلال مناطق الصراع الإقليمي لإستعادة نشاطها، مع إتخاذ إجراءات إحترازية لمنع تسللها إلى البلاد، والتصدي لمحاولات إستقطاب الشباب عبر الإنترنت، بالتوازي مع إخضاع المتأثرين بالفكر المتطرف لبرامج تأهيل فكري ونفسي.



ضربات موجعة للجريمة المنظمة والمخدرات



وفي ملف الجريمة المنظمة، أكد وزير الداخلية أن أجهزة المكافحة وجهت ضربات غير مسبوقة لشبكات الإتجار بالمخدرات، حيث بلغت قيمة المضبوطات خلال عام نحو27مليار جنيه، فضلًا عن إحباط تهريب مخدرات تخليقية كانت موجهة لدول أخرى بقيمة34مليار جنيه، وضبط جرائم غسل أموال تجاوزت19مليار جنيه، بالتعاون والتكامل المعلوماتي مع القوات المسلحة.

جهود متواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكد استمرار الجهود الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وإحباط مخططات العصابات الإجرامية، مع تشديد الإجراءات بمنافذ البلاد وكشف الأساليب المستحدثة للمهربين، خاصة محاولات تهريب القصر، وهي الجهود التي حظيت بإشادة دولية.



إنخفاض معدلات الجريمة وتوظيف الذكاء الإصطناعي



وأوضح أن الوزارة نجحت في تحقيق إنخفاض متتالٍ في معدلات الجريمة بنسبة14.4% وفق الإحصائيات السنوية، بفضل تطوير آليات المكافحة وتوظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي، إلى جانب التفاعل الإيجابي من المواطنين، ما انعكس في تصدر الصفحة الرسمية للوزارة المركز الثاني عالميًا بين الحسابات الحكومية الأعلى تفاعلًا.



تطوير الخدمات وتحويل السجون لمراكز إصلاح



وأشار وزير الداخلية إلى إستمرار تطوير الخدمات الأمنية وتيسيرها للمواطنين عبر المنافذ الثابتة والمتحركة والإتاحة الإلكترونية، إلى جانب نجاح تجربة تحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، حيث مكنت الوزارة نحو10آلاف نزيل من إستكمال دراستهم الجامعية، ومحو أمية أكثر من8آلاف نزيل، وهي التجربة التي نالت إشادات دولية واعتماد الأمم المتحدة لها كنموذج تدريبي.



رسالة تقدير للرئيس وهيئة الشرطة



وفي ختام كلمته، وجه وزير الداخلية التحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة وشهداء الوطن، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل نموذجًا للقيادة الوطنية الحكيمة، وأن رجال الشرطة سيظلون على عهدهم في حماية أمن مصر والتضحية من أجل إستقرارها.

