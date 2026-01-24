السجن 15 عامًا لفتى الدارك ويب و10 سنوات لباقي المتهمين بقضية القتل وبث الجريمة إلكترونيًا

18 حجم الخط

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها في قضية المعروفة إعلاميًا بـ «فتى الدارك ويب»، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن 15 سنة، ومعاقبة كل من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين، ومينا نادي فوزي تادرس حنا، وسيد صالح سيد محمد، وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم 200 ألف جنيه عما أسند إليهم، فضلًا عن المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وبأمانة سر أشرف حسن.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اشتركوا في قتل المجني عليه، وقاموا بالتمثيل بجثمانه، ثم تصوير الجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية، وذلك بهدف تحقيق أرباح مادية.

ويأتي هذا الحكم استكمالًا لأحكام سابقة، حيث كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قضت بجلسة 6 مارس 2025 بمعاقبة المتهم الرئيسي بالسجن 15 سنة، كما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا مماثلًا بجلسة 26 يناير 2025.

وبحكم اليوم، يصل إجمالي العقوبات المقضي بها على المتهم إلى 45 سنة سجنًا حتى الآن.

وأكدت المحكمة من خلال حيثياتها خطورة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، وتشديدها على ردع كل من يستغل المنصات الرقمية في ارتكاب جرائم تمس أمن المجتمع وسلامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.