أسرة اللاعبة الراحلة دينا علاء تصل محكمة جنايات الإسكندرية

18 حجم الخط

وصلت قبل قليل، أسرة الراحلة دينا علاء لاعبة الجودو بنادى سموحة بالإسكندرية، ضحية زوجها، إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية، لحضور فعاليات الجلسة الأولى من محاكمة زوج ابنتهم الراحلة وسط حالة من الحزن والأسى سيطرت على الجميع.

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء لاعبة الجودو بنادى سموحة.

وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، أحالت المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء إلي محكمة جنايات الإسكندرية وحددت جلسة دور الانعقاد في 24 يناير الجاري لمحاكمة المتهم.

وفى وقت سابق، تسلمت نيابة الرمل أول بالإسكندرية بإشراف المستشار كريم عبد العزيز،رئيس النيابة التقرير الطبى لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، الخاص بالمتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية بإطلاق الرصاص عليها، وكشف التقرير عن سلامة قواه العقلية ومسئوليته التامة عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة أحالت فى شهر سبتمبر الماضى، ملف قضية مقتل "د.ع" لاعبة الجودو بنادى سموحة فى الاسكندرية، والمتهم فيها زوجها بقتلها، إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام،لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المتهم، بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية،تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواه العقلية،ومسئوليته عن أفعاله، وقت ارتكاب الواقعة.

وباشرت نيابة الرمل اول،الجزئية، بالإسكندرية تحقيقاتها الموسعة فى واقعة، مقتل لاعبة الجودو بنادى سموحة"د.ع"،على يد زوجها، الذى أطلق عليها أعيرة نارية، لتلقى مصرعها فى الحال، ثم أطلق عيارا ناريا على نفسه، وجرى نقله إلى المستشفى، ووضعه فى العناية المركزة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

وتلقت النيابة إخطارا من المستشفى يفيد أن المتهم أتم علاجه،عقب خروجه من العناية وأن حالته تسمح بسؤاله، وبناء عليه جرى استدعاء المتهم إلى جلسة تحقيق بسراى النيابة،وجرى نقله تحت حراسة أمنية مشددة،و مواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، واستعجال تقارير الطب الشرعى النهائى، الأدلة الجنائية، والمعمل الكيميائي، وذلك قبل أن تصدر النيابة العامة قرارا لاحقا بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،تلقت إخطارا من قسم شرطة الرمل اول، يفيد بورود بلاغ بحادث إطلاق نار ومتوفاة بمنطقة جناكليس، دائرة القسم.

وعلى الفور، توجه إلى موقع البلاغ القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول.

وتبين من الفحص وجود جثة الزوجة"د.ع" مسجاة بأرضية الشقة ترتدى كامل ملابسها، ووجود زوجها مصاب بطلق نارى، وعثر على طبنجة بمسرح الجريمة.

وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بـ 3 طلقات نارية،لها فتحات دخول وخروج،واثار حرق مما يرجح إطلاقها من مسافة قصيرة، فيما توصلت التحريات المبدئية،الى وجود خلافات بين الزوجين، وتبين أن المتوفاة تركت وراءها طفلين.

وتمكن خبراء الأدلة الجنائية من جمع فوارغ الطلقات من مسرح الحادث،ورفع البصمات،إنفاذا لأمر النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة،والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته،وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان من جيران المجنى عليها،الذين أكدوا جميعا على حسن سمعتها وسيرتها الطيبة،وانها تسخر حياتها لرعاية طفليها التوأم.

فيما قرروا أن الواقعة حدثت يوم الجمعة،وانهم فوجئوا بصوت الرصاص عقب صلاة الجمعة مباشرة.

فيما أوضح أحد الشهود، انه سمع صوت شجار من شقة المجني عليها صباحا قبل صلاة الجمعة،وعقب انتهاء وقت الصلاة سمع صوت صراخ وبكاء الاطفال،ينبعث من شقة جارهم،ثم صوت إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أنه جرى على الفور إلى شقة المجنى عليها وطرق الباب،فقام أحد الطفلين بفتح الباب بينما كان شقيقه فى حالة صدمة وبكاء متواصل، ليفوجئ بوجود بركة من الدماء بأرضية الشقة،ووجود جثة المجنى عليها متوفية،كما وجد الزوج بجوارها مصابا وبه جرح ينزف.

وعلى الفور اتصلت بشرطة النجدة،ثم جاء شقيق وأسرة المجني عليها إلى مسرح الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها،عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها،وتم تسليم الجثمان إلى أسرتها،وجرى تشيع جنازتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.