الداخلية تنتج أغاني وطنية احتفالًا بعيد الشرطة وحفل بالأكاديمية بحضور السيسي (فيديو)

18 حجم الخط

تحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

إحياء ذكرى معركة الإسماعيلية

تأتي الاحتفالات تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952، التي شهدت استشهاد 50 ضابطًا وضابط صف من الشرطة، وإصابة 80 آخرين، أثناء رفضهم تسليم مبنى المحافظة للاحتلال البريطاني، في موقف يجسد الشجاعة الوطنية والتضحية من أجل الوطن. واعتبرت المعركة نقطة انطلاق لشرارة ثورة 1952، وعكست تكاتف الشعب مع رجال الشرطة لمواجهة الاحتلال، حيث تعاون الأهالي مع الشرطة تحت راية هدف واحد هو حماية الوطن.

فعاليات احتفالية وطنية

وفي إطار الاحتفالات، أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية، التي تستعرض مراحل النضال الوطني منذ القدم وصولًا إلى ملحمة الإسماعيلية، لتسليط الضوء على دور رجال الشرطة في حماية الأمن الوطني.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات الوزارة، أغنية “عهد وقسم، أغنية أحنا جنودك، أوبريت قد المسئولية، أوبريت فدا مصر، أغنية خط أحمر”.

كما أنتجت وزارة الداخلية، أغنية بعنوان أبطال وأسود.

إجازة رسمية لمواكبة الاحتفالات

واستجابةً لهذه المناسبة الوطنية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.