النيابة تستمع للشهود في مشاجرة 5 متهمين بأوسيم

تستمع نيابة أوسيم لأقوال الشهود بمشاجرة بين ٥ أشخاص بسبب لعب الأطفال، بدائرة مركز شرطة أوسيم، وضبط طرفي المشاجرة وتم اقتيادهم لديوان عام القسم، نتج عنها حدوث تلفيات بسيارات وإصابة اثنين بإصابات بسيطة تم إسعافهم وتلقي العلاج، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كان بلاغ قد ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بدائرة مركز شرطة أوسيم.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص جيران بسبب لعب الأطفال، شهدت ضربا بالشوم والعصي، وألعاب نارية، بالإضافة إلى تبادل إلقاء الحجارة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

القبض على عامل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الجيزة

على جانب آخر، كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بقتل صديقه، إثر خلافات مالية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بقيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض «كتر»، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لـ أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بمصرع أحد الأشخاص على يد صديقه داخل نطاق قسم الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجني عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

