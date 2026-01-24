محامى المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو يطالب بعرضه على الطب النفسي

18 حجم الخط

استمعت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إلى طلبات الدفاع عن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية عليها.

وكشف إبراهيم الخضري محامي أسرة لاعبة الجودو بنادي سموحة، تفاصيل جديدة خلال أولى جلسات المحاكمة.

وأوضح الخضرى، أن محامى المتهم شكك أمام هيئة المحكمة في تقرير الطب الشرعي، مؤكدا وجود مرض نفسي لدى موكله، مشيرا إلى أن التقرير لم يفسر مرضه بالتحديد وطالب بعرضه على لجنة خماسية.

واستشهد بوجود حالة مماثلة قدمت مستشفى العباسية تقريرا بخلوها من مرض عقلي وثبت مرضها بعد ذلك.

كما طالب هيئة الدفاع عن المتهم بعرضه على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية من عدمه، بالإضافة إلى طلبه استدعاء طبيبة الاستقبال بالمستشفى التي كشفت على المتهم قبل ارتكابه الجريمة بأيام.

وأشار إلى حاجته لسؤال الطبيبة عن الأمصال التي تناولها المتهم عقب الكشف عنها.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بيقام المتهم بالتعدي علي زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهما بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ش.ع.م" بقتل زوجته المجني عليها " د.ع.ال" لاعبة جودو، بأن بيت النية علي قتلها فاستهل سلاحه الناري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم، وراحت المحني عليها تحسه علي تركه خشية إيذاء نفسه بيده، فأطبق بكلتا يديه بعنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلي شرفة الشقة للاستغاثة فلم يلق بالا لصراخاتها، ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها محدثة إصاباتها التي أودت بحياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

