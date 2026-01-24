السبت 24 يناير 2026
وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب

اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم يوسف، فيتو
 قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق: إن جميع أجهزة الدولة والشرطة على أتم الجاهزية لمواجهة أي مخططات إرهابية أو محاولات من الجماعات التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية، مؤكدًا أن اليقظة الأمنية والتنسيق بين مختلف الأجهزة يضمنان إجهاض أي تهديد قبل أن يؤثر على الأمن الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الشرطة ليست مجرد قوة أمنية، بل حائط صد يحمي الوطن ويصون استقراره، ويواجه أي عناصر تسعى لإثارة الفوضى أو نشر العنف.

الإخوان وحملات السيطرة: محاولات الفشل في إدارة الدولة

وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى أن جماعة الإخوان حاولت سابقًا السيطرة على الحكم عبر نظام حزبي، لكنه لم يكن هناك أي تخطيط حقيقي لإدارة الدولة بشكل صحيح، وكانت النتيجة انتشار العنف والفوضى في مختلف المناطق.

وأكد أن مثل هذه التجارب تؤكد ضرورة الحذر من محاولات التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة لاستغلال الثغرات السياسية والأمنية للنيل من الدولة، مشددًا على أن أجهزة الدولة الآن أكثر قوة وانضباطًا وقدرة على حماية الوطن والمواطنين.

مصر تواجه الإرهاب بخطط متكاملة ويقظة مستمرة
 

وأكد اللواء محمد إبراهيم أن المواطن المصري يعيش في بيئة آمنة، بفضل جهود رجال الشرطة وجميع أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الخطط الأمنية المتكاملة والإجراءات الوقائية تضمن استمرار الاستقرار في مواجهة أي مخططات إرهابية أو سياسية تستهدف زعزعة الدولة.

وشدد على أن الوعي الشعبي والتعاون مع الأجهزة الأمنية هما عنصران رئيسيان في إجهاض أي محاولات للتخريب، مؤكدًا أن المسار الحالي يضمن حماية الدولة من أي جماعات تحاول إسقاط مصر أو تهديد أمنها القومي.

