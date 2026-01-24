الأمن المركزي ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة

18 حجم الخط

نظم قطاع الأمن المركزي بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع؛ في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وتفعيل المبادرات الإنسانية.

الأمن المركزي ينظم حملة للتبرع بالدم

وأكد القائمون على الحملة تقديرهم العميق لـ جميع المتبرعين على هذا الجهد الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، ويعكس التزام أجهزة الوزارة بخدمة المجتمع ودعم المبادرات الصحية.

