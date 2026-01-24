السبت 24 يناير 2026
مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء الغسيل بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء استخدام الغسالة في منزلها بإحدى قرى مركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتحرير محضر بالواقعة 

وفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء استخدام الغسالة في العدوة  


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف الملابس على غسالة في منزلها، وتبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 23 عامًا وتحمل الاسم "و.ع". 

  نقل الجثة إلى المستشفى 


على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التأكد من وفاة الشابة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لإتمام الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والكشف عن أسباب الحادث

الجريدة الرسمية