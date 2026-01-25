الأحد 25 يناير 2026
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع السبانخ والباذنجان

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأحد 25 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5.5 جنيه و10.5 جنيه للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 20 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو 

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 12 إلى 38 جنيهًا.

البسلة: من 18 إلى 24 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 22 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 18 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 9 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 9 و17 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الجريدة الرسمية