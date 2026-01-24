ضبط 14 طن دقيق خلال حملات على الأسواق و11 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

18 حجم الخط

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 14 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، وُجهت الحملات المكثفة لمكافحة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وبيع الدقيق بأسعار تزيد عن المقررة أو دون الإعلان عن الأسعار.

بقيمة 11 مليون.. ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وعلى جانب آخر، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.