تأجيل محاكمة 70 متهمًا في قضيتي الهيكل الإداري للأخوان

18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 50 متهمًا في القضية رقم 13988 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا باسم "الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 20 أبريل لاستكمال سماع الشهود.

أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات

ووفق أمر الإحالة، فقد تولى المتهمان الأول والثاني خلال الفترة من 2015 وحتى 10 ديسمبر 2024 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أبرز التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة الى المتهمين تهم تمويل الإرهاب، والمتهمون من الثالث حتى الأخير موجه إليهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وبعض المتهمين موجه إليهم تهمة حيازة مطبوعات تروج للجماعة محل الاتهام.

"خلية الهيكل الإداري بأوسيم"

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الهيكل الإداري بأوسيم"، لجلسة 20 أبريل لحضور المتهمين.

أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، حيث أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من 2020 وحتى 5 يناير 2021، توليا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

انضمام باقي المتهمين وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

الجلسة المقبلة

تم تحديد جلسة 20 أبريل لاستكمال إجراءات المحاكمة ومواجهة المتهمين بالأدلة والشهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.