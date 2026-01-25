أخطرها العاصفة الترابية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

18 حجم الخط

طقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأحد 25 يناير 2026، والظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إن طقس اليوم شديد البرودة صباحًا وفي ساعات الليل، أما نهارًا فتكون الأجواء مائلة للدفء.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت من شبورة مائية من ( 3: 10) صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

رياح مثيرة للأتربة وأتربة عالقة



كما حذرت أيضا من أتربة عالقة نهارًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( السلوم - مطروح ) على فترات متقطعة.

حالة البحرين



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج ( 1.5: 2 ) متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيتراوح بين معتدل ومضطرب، وارتفاع الموج ( 1.5: 2.5) متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر وجاءت كالتالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 23

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى: 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 16

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

