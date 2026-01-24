تعرف على حالة المرور بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

18 حجم الخط

شهدت حالة المرور اليوم السبت انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مع سيولة مرورية واضحة على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، في ظل المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة المختصة لتيسير حركة السير ومنع التكدسات.

حركة المرور في القاهرة

انتظمت الحركة المرورية أعلى كورنيش النيل في الاتجاهين، مع سيولة ملحوظة بمناطق وسط البلد، وميدان التحرير، وشارع القصر العيني، وشارع صلاح سالم، إضافة إلى انتظام الحركة أعلى كوبري أكتوبر وامتداده حتى مناطق شرق القاهرة، دون تسجيل أي كثافات تعوق السير.

سيولة مرورية في الجيزة

شهدت شوارع ومحاور الجيزة الرئيسية، ومنها شارع الهرم، وفيصل، ومحور 26 يوليو، وكوبري الجامعة، وكوبري عباس، سيولة مرورية وانتظامًا في حركة السيارات، مع انتشار الخدمات المرورية للتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث طارئة.

انتظام الحركة بالقليوبية

كما سادت حالة من الانسياب المروري بشوارع القليوبية، خاصة بمداخل ومخارج المحافظة، وطريق القاهرةالإسكندرية الزراعي، وطريق شبراالخيمةبنها، مع انتظام الحركة أعلى الدائري في الاتجاهين.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار الدفع بالأوناش المرورية والخدمات الميدانية على مدار اليوم، مع مراقبة الحالة المرورية عبر غرف العمليات، لضمان الحفاظ على السيولة وتسهيل تنقل المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.