تعرف على حالة المرور بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

شهدت حالة المرور اليوم السبت انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مع سيولة مرورية واضحة على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، في ظل المتابعة الميدانية المستمرة من الأجهزة المختصة لتيسير حركة السير ومنع التكدسات.

حركة المرور في القاهرة

انتظمت الحركة المرورية أعلى كورنيش النيل في الاتجاهين، مع سيولة ملحوظة بمناطق وسط البلد، وميدان التحرير، وشارع القصر العيني، وشارع صلاح سالم، إضافة إلى انتظام الحركة أعلى كوبري أكتوبر وامتداده حتى مناطق شرق القاهرة، دون تسجيل أي كثافات تعوق السير.

سيولة مرورية في الجيزة

شهدت شوارع ومحاور الجيزة الرئيسية، ومنها شارع الهرم، وفيصل، ومحور 26 يوليو، وكوبري الجامعة، وكوبري عباس، سيولة مرورية وانتظامًا في حركة السيارات، مع انتشار الخدمات المرورية للتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث طارئة.

انتظام الحركة بالقليوبية

كما سادت حالة من الانسياب المروري بشوارع القليوبية، خاصة بمداخل ومخارج المحافظة، وطريق القاهرةالإسكندرية الزراعي، وطريق شبراالخيمةبنها، مع انتظام الحركة أعلى الدائري في الاتجاهين.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار الدفع بالأوناش المرورية والخدمات الميدانية على مدار اليوم، مع مراقبة الحالة المرورية عبر غرف العمليات، لضمان الحفاظ على السيولة وتسهيل تنقل المواطنين.

