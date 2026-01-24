السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وفاة شخص وإصابة 10
وفاة شخص وإصابة 10 أشخاص في المنيا
18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بالقرب من بني حسن بمركز المنيا.

وفاة شخص وإصابة 10 أشخاص في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 10 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى صدر المنيا 


تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم ، وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحراوى الشرقي وفاة شخص وإصابة 10 أشخاص انقلاب ميكروباص حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ28 في بني مزار بالمنيا

اختيار أئمة صلاة التهجد، الأوقاف في المنيا تبدأ استعداداتها لشهر رمضان

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء الغسيل بالمنيا

حالة ترقب واسعة بين أولياء الأمور مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

اليوم، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بالمنيا

كل ما يهم أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

وزير الداخلية الأسبق: أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع مخططات الإرهاب

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

قبل شهر رمضان، " التموين " تشدد الرقابة على الأسواق لضمان حقوق المستهلكين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى

من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

الحكمة من تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان

لماذا وصف الله الشمس بالسراج؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية