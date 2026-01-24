مصرع شخص وإصابة 10 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بالقرب من بني حسن بمركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 10 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى صدر المنيا



تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم ، وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

