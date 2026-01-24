18 حجم الخط

أُصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين توكتوكين بدون لوحات معدنية، بمدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين توكتوكين ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.