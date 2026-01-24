السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط
18 حجم الخط

 أُصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين توكتوكين بدون لوحات معدنية، بمدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

 وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين توكتوكين ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث توكتوك في أسيوط تصادم توكتوكين اصابة 6 أشخاص ساحل سليم حوادث الطرق اليوم اخبار اسيوط مستشفى أسيوط الجامعي

مواد متعلقة

اللواء محمود توفيق: مصر واجهت التحديات باصطفاف وطني ونجحت في ترسيخ الأمن والاستقرار

ضبط 14 طن دقيق خلال حملات على الأسواق و11 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

الأمن المركزي ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة

ضبط مصنع ومخزنين بدون ترخيص لإنتاج أعلاف وأسمدة مغشوشة بالبحيرة

عيد الشرطة الـ74، العقيد رامي هلال.. بطل واجه الإرهاب حتى اللحظة الأخيرة وأنقذ الدرب الأحمر من كارثة

تعرف على حالة المرور بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الداخلية تنتج أغاني وطنية احتفالًا بعيد الشرطة وحفل بالأكاديمية بحضور السيسي (فيديو)

عيد الشرطة 74، الداخلية تحتفل اليوم بذكرى ملحمة الإسماعيلية بمشاركة أسر الشهداء والمصابين
ads

الأكثر قراءة

مرموش يسجل في تقدم مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل احتفال عيد الشرطة الـ74

السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

السيسي: كل سلطان زائل والجميع سيقف أمام الله ليحاسب على كل نقطة دم تسبب فيها

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

ميركاتو الأهلي، جراديشار يجمع متعلقاته ويودع اللاعبين و"داري" يبلغ زملاءه بهذا القرار

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام وبيرنلي 1-1 بالشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى رحيل الداعية عبلة الكحلاوي، رحلة أم الغلابة في خدمة الدعوة الإسلامية

تفسير رؤية السينما في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

المزيد
الجريدة الرسمية