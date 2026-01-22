أخبار الفن اليوم: رضا البحراوي يعلن تعليق أنشطته الفنية تنفيذا لوصية والدته.. مفاجآت في برومو "فن الحرب" ليوسف الشريف.. فعاليات فنية متنوعة على مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار المهمة من أبرزها إعلان المطرب الشعبي رضا البحراوي تعليق أنشطته الفنية بشكل كامل.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال تواجده في عزاء والدته الراحلة، اعتزاله الفن بشكل نهائي، تنفيذًا لوصيتها قبل وفاتها.

طرح النجم يوسف الشريف البرومو التشويقي لمسلسله الجديد فن الحرب والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 علي شاشات المتحدة.

طرحت قناة mbc مصر البوسترات الفردية لمسلسل “بابا وماما جيران” والمقرر عرضه حصريا على شاشة القناة في رمضان.





اصطحب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بالقاهرة، في جولة تفقدية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث تفقدا عددًا من الأجنحة والقاعات، واطلعا على جناح وزارة الثقافة، وأبرز إصداراتها، إلى جانب التعرف على مبادرة «مكتبة لكل بيت»، أحدث مبادرات الوزارة، والتي انطلقت اليوم تزامنًا مع فتح المعرض أبوابه للجمهور.

انطلقت أولى فعاليات اليوم الفني على المسرح الكبير بعرض «أراجوز وأراجوزتا»، الذي قدمه المركز القومي لثقافة الطفل ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.





أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، (الأوسكار)، رسميا عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار لعام 2026، خلال الحفل المقرر إقامته في 15 مارس 2026.



حرص أحمد نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة على شكر وزير المالية عقب تدخله لحل أزمة والده المتعلقة بالحجز على الحساب البنكي الذي يحتوي على معاشه.





تصدر فيلم Sinners، قائمة الأفلام الأكثر حصولًا على ترشيحات في حفل جوائز الأوسكار الـ98، لعام ٢٠٢٦، وذلك بعد حصوله على 16 ترشيحا.

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، ضمن محور “التجارب الثقافية” ندوة لمناقشة كتاب “الفتى الحبيب” للممثل الأمريكي آل باتشينو، حيث تداخلت خلالها اللغة الأدبية مع تجربته الفنية في السينما.

