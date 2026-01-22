بين السينما والأدب بمعرض الكتاب، هشام عبية: آل باتشينو مبدع استحق الإشادة لهذا السبب

18 حجم الخط

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، ضمن محور “التجارب الثقافية” ندوة لمناقشة كتاب “الفتى الحبيب” للممثل الأمريكي آل باتشينو، حيث تداخلت خلالها اللغة الأدبية مع تجربته الفنية في السينما.

مناقشة كتاب الفتى الحبيب

وقد شارك في الندوة كل من المترجمة رولا عادل رشوان، والسيناريست محمد هشام عبية، والناقد عصام زكريا، وتدير الندوة المترجمة والناشرة إيزيس عاشور.

وافتتحت الندوة بالحديث حول الترجمة باعتبارها جسرا يربط القارئ العربي بتجربة “باتشينو” الفنية، حيث أكدت رولا عادل رشوان أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل هي نقل تجربة كاملة، لافتة إلى أن نص “الفتى الحبيب” يحتوي على كثافة لغوية تتطلب دقة فى نقل الإحساس والروح إلى العربية.

وأضافت المترجمة رولا عادل رشوان أن رحلة ترجمتها للكتاب كانت ممتعة، مؤكدة أنها لم تصادف من قبل ممثلا يروي تفاصيل حياته الأسرية القاسية وتجربته الإنسانية بهذا القدر من الخصوصية والصدق، مشيرة إلى أن آل باتشينو يتمتع بتواضع لافت رغم مكانته وإمكاناته السينمائية الكبيرة.

محمد هشام عبية

أما السيناريست محمد هشام عبية، فسلط الضوء على بنية النص الدرامية، مشيرا إلى أن العمل يتضمن مفاهيم سردية قريبة من سيناريو الفيلم، من حيث تقطيع المشاهد وتطور الشخصيات، مما يجعل منه مادة ثرية للتحليل الدرامي والسينمائي.

وأوضح “عبية” إن آل باتشينو فنان مبدع يستحق الإشادة، مؤكدا أنه لم يشهد من قبل ممثلا يبوح بتفاصيل وخصوصيات تجربته الإنسانية والفنية بهذا القدر من الصدق والجرأة.

الناقد عصام زكريا

فيما قدم الناقد عصام زكريا قراءة نقدية للنص، موضحا أن الكتاب يتناول قضايا الهوية والبحث عن الذات، وأنه يفتح مساحة واسعة للنقاش حول علاقة الإنسان بالعالم من حوله.

وأضاف “زكريا” أن عائلة آل باتشينو لعبت دورا مهما في تعلقه المبكر بالسينما، حيث اعتادت اصطحابه منذ طفولته لمشاهدة الأفلام، وهو ما أسهم في تشكيل وعيه الفني وشغفه بعالم الشاشة.

وغاب الفنان صبري فواز عن الندوة بعد اعتذاره عن عدم الحضور، نظرا لارتباطه بتصوير أعمال فنية خاصة بموسم دراما رمضان.

