الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بين السينما والأدب بمعرض الكتاب، هشام عبية: آل باتشينو مبدع استحق الإشادة لهذا السبب

مناقشة كتاب الفتى
مناقشة كتاب الفتى الحبيب
18 حجم الخط

شهدت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، ضمن محور “التجارب الثقافية” ندوة لمناقشة كتاب “الفتى الحبيب” للممثل الأمريكي آل باتشينو، حيث تداخلت خلالها اللغة الأدبية مع تجربته الفنية في السينما.

مناقشة كتاب الفتى الحبيب

وقد شارك في الندوة كل من المترجمة رولا عادل رشوان، والسيناريست محمد هشام عبية، والناقد عصام زكريا، وتدير الندوة المترجمة والناشرة إيزيس عاشور.

وافتتحت الندوة بالحديث حول الترجمة باعتبارها جسرا يربط القارئ العربي بتجربة “باتشينو” الفنية، حيث أكدت رولا عادل رشوان أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل هي نقل تجربة كاملة، لافتة إلى أن نص “الفتى الحبيب” يحتوي على كثافة لغوية تتطلب دقة فى نقل الإحساس والروح إلى العربية.

وأضافت المترجمة رولا عادل رشوان أن رحلة ترجمتها للكتاب كانت ممتعة، مؤكدة أنها لم تصادف من قبل ممثلا يروي تفاصيل حياته الأسرية القاسية وتجربته الإنسانية بهذا القدر من الخصوصية والصدق، مشيرة إلى أن آل باتشينو يتمتع بتواضع لافت رغم مكانته وإمكاناته السينمائية الكبيرة. 

محمد هشام عبية 

أما السيناريست محمد هشام عبية، فسلط الضوء على بنية النص الدرامية، مشيرا إلى أن العمل يتضمن مفاهيم سردية قريبة من سيناريو الفيلم، من حيث تقطيع المشاهد وتطور الشخصيات، مما يجعل منه مادة ثرية للتحليل الدرامي والسينمائي.

وأوضح “عبية” إن آل باتشينو فنان مبدع يستحق الإشادة، مؤكدا أنه لم يشهد من قبل ممثلا يبوح بتفاصيل وخصوصيات تجربته الإنسانية والفنية بهذا القدر من الصدق والجرأة.

الناقد عصام زكريا 

فيما قدم الناقد عصام زكريا قراءة نقدية للنص، موضحا أن الكتاب يتناول قضايا الهوية والبحث عن الذات، وأنه يفتح مساحة واسعة للنقاش حول علاقة الإنسان بالعالم من حوله.

وأضاف “زكريا” أن عائلة آل باتشينو لعبت دورا مهما في تعلقه المبكر بالسينما، حيث اعتادت اصطحابه منذ طفولته لمشاهدة الأفلام، وهو ما أسهم في تشكيل وعيه الفني وشغفه بعالم الشاشة.

وغاب الفنان صبري فواز عن الندوة بعد اعتذاره عن عدم الحضور، نظرا لارتباطه بتصوير أعمال فنية خاصة بموسم دراما رمضان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد هشام عبية الناقد عصام زكريا معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب الفتي الحبيب آل باتشينو السيناريست محمد هشام عبية عصام زكريا معرض الكتاب 2026
ads

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على فنربخشة 1-0 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، فيكتوريا بلزن يتقدم على بورتو 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يفوز على فنربخشة 1-0 ويصعد رسميا لدور الـ 16

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

خدمات

المزيد

29.83 جنيه، سعر الـ 100 ين ياباني في البنك الأهلي

الدولار يسجل 11,500 ليرة للبيع في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الدينار الأردني يسجل 66.69 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين ليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟

هل أواجه المنافق والخائن من أصدقائي أم أترك الأمر لله؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية