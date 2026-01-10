الأحد 11 يناير 2026
ثقافة وفنون

يوسف الشريف يتدرب على مشاهد الأكشن لتقديمها ضمن أحداث "فن الحرب"

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يتدرب الفنان يوسف الشريف حاليًا على عدد من مشاهد الأكشن التي من المقرر تقديمها ضمن أحداث مسلسل “فن الحرب” للعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وأعلنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل فن الحرب للفنان يوسف الشريف من خلال شاشتها وهي CBC، DMC، الحياة، ON E. 

 

مسلسل يوسف الشريف في رمضان 2026

وكشف الفنان يوسف الشريف عن لقطات من كواليس مسلسله الجديد “فن الحرب” المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشر يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا من كواليس مسلسل “فن الحرب" تظهر مشاهد أكشن، حيث يركض فيها الممثل بالإضافة لمتابعته لأحد المشاهد مع المخرج محمود عبد التواب. 

مسلسل فن الحرب يشارك في بطولته ريم مصطفى، شيري عادل، دنيا سامي، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يسلك طريقه بعيدًا عن والده رجل الأعمال، ولكن بعد تورط والده ودخوله السجن ظلمًا يجد نفسه مضطرًا لإعادة أعمال والده والانتقام ممن ظلموه.

