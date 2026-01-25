ترامب يعلن حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه قرر الموافقة على إعلان حالة الطوارئ العامة في 10 ولايات أمريكية بسبب الطقس.

ودق حكام أكثر من 12 ولاية ناقوس الخطر بشأن الطقس المضطرب المقبل، وأعلنوا حالة الطوارئ وحثوا السكان على البقاء في منازلهم.



وذكر في تدوينة عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أن تلك الولايات هي تينيسي، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية.

وقال: "نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وحكام الولايات، وفرق إدارة الطوارئ في الولايات لضمان سلامة الجميع. ابقوا آمنين، وابقوا دافئين".



وأعلنت إدارة ترامب أنها تنسق مع الولايات وتتخذ خطوات أخرى للاستعداد لـعاصفة شتوية هائلة من المتوقع أن تجلب الثلوج والجليد والبرد القارس من "تكساس" إلى ولاية "مين".

وألغيت نحو 12 ألف رحلة طيران في أنحاء مختلفة من البلاد، كان مقررًا أن تقلع مطلع الأسبوع الجاري، فيما تتسبب عاصفة شتوية شديدة، السبت، بدمار هائل عبر مناطق واسعة، وتهدد بقطع الكهرباء لأيام وعرقلة السير في الطرق الرئيسية جراء كم خطير من الثلج.

ويواجه حوالي 140 مليون نسمة، أو ما يربو قليلا على 40% من تعداد سكان الولايات المتحدة تحذيرًا من عاصفة شتوية من "نيو مكسيكو" وحتى "نيو إنجلاند".

وحذرت "هيئة الأرصاد الوطنية" من هطول كثيف للثلوج على نطاق واسع وجليد كارثي من شرقي "تكساس" إلى "نورث كارولينا".

وقالت أليسون سانتوريللي، خبيرة الأرصاد الجوية بالهيئة: "سيكون ذوبان الثلج بطيئًا لأقصى حد ولن يذوب قريبًا، وسيعرقل هذا من أي جهود للتعافي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.