ثقافة وفنون

تدور أحداثه حول كتاب عمره 2500 عام، مفاجآت في برومو "فن الحرب" ليوسف الشريف

يوسف الشريف
يوسف الشريف
طرح النجم يوسف الشريف البرومو التشويقي لمسلسله الجديد فن الحرب والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 علي شاشات المتحدة.

مسلسل يوسف الشريف في رمضان 2026 

وكشف البرومو لمسلسل فن الحرب، أن أحداث العمل تدور حول كتاب “فن الحرب” عمره 2500 عام يساعد القادة العسكريين كيف ينتصرون في المعارك.

وكشف الفنان يوسف الشريف عن لقطات من كواليس مسلسله الجديد “فن الحرب” المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشر يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا من كواليس مسلسل “فن الحرب" تظهر مشاهد أكشن، حيث يركض فيها الممثل بالإضافة لمتابعته لأحد المشاهد مع المخرج محمود عبد التواب. 

مسلسل فن الحرب يشارك في بطولته ريم مصطفى، شيري عادل، دنيا سامي، إسلام إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب يسلك طريقه بعيدًا عن والده رجل الأعمال، ولكن بعد تورط والده ودخوله السجن ظلمًا يجد نفسه مضطرًا لإعادة أعمال والده والانتقام ممن ظلموه.

