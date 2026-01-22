الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دخل عالم الكتابة بالصدفة، "النجيب محفوظ" على طاولة نقاش معرض الكتاب (صور)

ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
18 حجم الخط

عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مساء اليوم الخميس، أول أيام المعرض للجمهور، ندوة بعنوان “النجيب محفوظ” في إطار احتفاء المعرض بأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ بدورته هذا العام.  

الكتابة بالصدفة 

وخلال الندوة تحدث الكاتب محمد بدوي، أن نجيب محفوظ دخل عالم الكتابة صدفة عندما أهداه أحد أصدقائه رواية بوليسية وأدمن القراءة، وتمنى أن يصبح كاتبا، لافتا إلى أن نجيب محفوظ اتسم بالعفة. 

ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ 
ندوة النجيب محفوظ 
ندوة النجيب محفوظ 
ندوة النجيب محفوظ 
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ
ندوة النجيب محفوظ 
ندوة النجيب محفوظ 

وأضاف بدوي خلال ندوة حول النجيب محفوظ: لم يتوقف الكتاب المصريون عن الكتابة عن نجيب محفوظ بل العالم كله، مشيرا إلى أنه عندما حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل أصبح بمثابة بطل في مجتمع لم يعد قادرا على إنجاب أبطال.

وتابع: نجيب محفوظ لم يكن ضد الدولة لكنه كان قادرا على على خلق المسافة بينه وبين الدولة، موضحا أن نجيب محفوظ ظل في كتابة الروايات بالرغم من ازدهار القصص القصيرة. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب نجيب محفوظ الكاتب محمد بدوي معرض الكتاب معرض الكتاب 2026
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

تنفيذًا لوصية والدته، رضا البحراوي يعلن تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

السعودية توقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام برئاسة ترامب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم عمل وليمة الزواج

لماذا كان النبي يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية