دخل عالم الكتابة بالصدفة، "النجيب محفوظ" على طاولة نقاش معرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

عقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مساء اليوم الخميس، أول أيام المعرض للجمهور، ندوة بعنوان “النجيب محفوظ” في إطار احتفاء المعرض بأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ بدورته هذا العام.

الكتابة بالصدفة

وخلال الندوة تحدث الكاتب محمد بدوي، أن نجيب محفوظ دخل عالم الكتابة صدفة عندما أهداه أحد أصدقائه رواية بوليسية وأدمن القراءة، وتمنى أن يصبح كاتبا، لافتا إلى أن نجيب محفوظ اتسم بالعفة.

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

ندوة النجيب محفوظ

وأضاف بدوي خلال ندوة حول النجيب محفوظ: لم يتوقف الكتاب المصريون عن الكتابة عن نجيب محفوظ بل العالم كله، مشيرا إلى أنه عندما حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل أصبح بمثابة بطل في مجتمع لم يعد قادرا على إنجاب أبطال.

وتابع: نجيب محفوظ لم يكن ضد الدولة لكنه كان قادرا على على خلق المسافة بينه وبين الدولة، موضحا أن نجيب محفوظ ظل في كتابة الروايات بالرغم من ازدهار القصص القصيرة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.