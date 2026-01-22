الخميس 22 يناير 2026
ثقافة وفنون

تنفيذًا لوصية والدته، رضا البحراوي يعلن تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل

رضا البحراوي
رضا البحراوي
أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال تواجده في عزاء والدته الراحلة، اعتزاله الفن بشكل نهائي، تنفيذًا لوصيتها قبل وفاتها.

وأكد البحراوي أن القرار جاء احتراما لرغبتها، معربًا عن حزنه العميق لفقدان والدته، ومشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نهاية مشواره الفني الذي حظي بمحبة جماهيرية واسعة.

وفاة والدة رضا البحراوي 

وفي خطوة تعكس عمق الحزن والوفاء، قرر المطرب الشعبي رضا البحراوي تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل وإيقاف جدول حفلاته الغنائية حتى إشعار آخر، وذلك تأثرًا بالرحيل المفجع لوالدته التي وافتها المنية مؤخرًا، مما أدخله في نوبة من الحزن الشديد جعلته يبتعد عن الأضواء والمسارح في الوقت الراهن.

وأكدت مصادر مقربة من "البحراوي" أنه أصدر تعليمات صارمة لمديري أعماله بالاعتذار عن جميع الارتباطات الفنية والتعاقدية الحالية، سواء كانت حفلات زفاف أو مهرجانات غنائية، مؤكدًا احترامه لجمهوره ومنظمي الحفلات، ولكنه يمر بظرف نفسي وإنساني قهري يحول دون قدرته على الغناء وإسعاد الناس وهو يعتصر ألمًا من الداخل لفراق أعز الناس إلى قلبه.

الجدير بالذكر أن علاقة رضا البحراوي بوالدته كانت قوية واستثنائية، وكان دائم الحديث عنها في لقاءاته التلفزيونية باعتبارها "بركة حياته" وسر نجاحه، وقد ظهر عليه الانهيار التام أثناء تشييع الجنازة ومراسم العزاء التي شهدت حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والمجتمع لمواساته.

وحتى هذه اللحظة، لم يحدد البحراوي موعدًا نهائيًا لعودته إلى استئناف نشاطه الفني، تاركًا الأمر مرهونًا بتحسن حالته النفسية وقدرته على تجاوز هذه المحنة.

المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوى وفاة والدة رضا البحراوي والدة رضا البحراوي
