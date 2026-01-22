الخميس 22 يناير 2026
ثقافة وفنون

يعرض على MBC مصر في رمضان، بوسترات فردية لأبطال "بابا وماما جيران"

أحمد داوود، فيتو
أحمد داوود، فيتو
طرحت قناة mbc مصر البوسترات الفردية لمسلسل “بابا وماما جيران” والمقرر عرضه حصريا على شاشة القناة في رمضان.

وظهر في البوسترات الفنان أحمد داوود، والفنان محمد محمود، والفنانة شيرين، وعدد من أبطال العمل.

ويشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “بابا وماما جيران”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ورشحت الشركة المنتجة للمسلسل الفنانة ولاء الشريف لتلعب دور البطولة أمام داوود، فيما تجسد الفنانة شيرين دور والدة أحمد داوود التي تساعده في بناء مستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.

مسلسل الست موناليزا

وفي وقت سابق كشفت قناة Mbc مصر أيضا، عن البرومو التشويقي لمسلسل الست موناليزا والتي تقوم ببطولته مي عمر في رمضان 2026 .

وكشف البرومو التشويقي للمسلسل عن تعرض مي عمر  للخداع في زوجها أحمد مجدي والذي يريد الاستيلاء على أموالها.

مسلسل "الست موناليزا" يروي قصة حب بين مي عمر وأحمد مجدي، الذي يدعمها في تخطي مشاكلها الزوجية مع زوجها الأول، إلا أن شقيقة أحمد مجدي، التي تجسدها إنجي المقدم، تسعى إلى تدمير العلاقة بينهما.  

الجريدة الرسمية