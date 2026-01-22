الخميس 22 يناير 2026
ثقافة وفنون

من داخل معرض الكتاب، مصر ورومانيا تفتحان بوابة جديدة للتلاقي الثقافي

التقى الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، كل من رئيس اتحاد كتاب رومانيا، وسفيرة رومانيا في القاهرة.

جرى استعراض أولى ثمار التعاون الثقافي المصري–الروماني، والمتمثّلة في إصدار أنطولوجيا تضم مختارات من الشعر الروماني مترجمة إلى العربية، ومختارات من الشعر المصري مترجمة إلى الرومانية.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من بينهم الشاعر السيد حسن، نائب رئيس النقابة، والشاعر زينهم البدوي، السكرتير العام، إلى جانب نخبة من الشعراء المصريين، من بينهم عاطف عبد العزيز، وشيرين العدوي، وعبد الحكم العلامي، وعماد الغزالي.

وعقد اللقاء داخل جناح رومانيا، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام، وتضمّن قراءات شعرية مميّزة باللغتين العربية والرومانية قدّمها عدد من الشعراء المشاركين، في أجواء عكست عمق التبادل الثقافي بين البلدين.

وفي كلمته، عبّر الدكتور علاء عبد الهادي عن عمق العلاقات المصرية–الرومانية، مشيرًا إلى أن رومانيا  تاريخيًا كانت بوابة مصر إلى أوروبا، فيما كانت مصر بوابة رومانيا إلى العالم العربي. كما تحدّث عن الشعر بوصفه صوت البشر حين لا يمتلكون صوتًا، وحارسًا للأفئدة والمشاعر، والناطق باسم الهوية والحافظ لها.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد كتاب رومانيا عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق من خلال هذه الأنطولوجيا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

