الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تكريم دولي بارتون بجائزة جين هيرشولت الإنسانية في حفل أوسكار الحكام

دولي بارتون، فيتو
دولي بارتون، فيتو
18 حجم الخط

 كرمت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، المغنية الشهيرة دولي بارتون، بجائزة جين هيرشولت الإنسانية لجهودها الخيرية، خلال حفل توزيع جوائز الحكام السادس عشر.

 ولم تتمكن دوللي بارتون، من الحضور بسبب مشاكل صحية، لكنها أرسلت تسجيلًا صوتيًا، تعبر فيه عن سعادتها بالجائزة، وتشكر القائمين عليها.

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار 

أقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الحكام السادس عشر، التابع لأكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود.

 

Amanda Seyfried stands on a dark stage with a warm brown and gold background, in front of large golden Oscars letters. She wears a floor-length brown sequined gown with sheer panels revealing skin underneath, pink satin bow details on the off-shoulder neckline, and fluffy feather trim on the shoulders. A pearl necklace adorns her neck, and she clasps her hands in front, smiling subtly with blonde hair styled loosely.

وكرمت الأكاديمية خلال الحفل، أربعة من رواد السينما، الذين ساهموا ببراعة فنية في رسم ملامح أجيال جديدة، ولا يزالون يُشكلون مستقبل السينما وهم:ـ

• ديبي ألين
• توم كروز
• وين توماس
• دولي بارتون

وحصل كلا منهم علي جوائز الأوسكار الفخرية، تقديرًا لمساهماتهم الاستثنائية في السينما، كما منحت المغنية الشهيرة دولي بارتون، جائزة جين هيرشولت الإنسانية لجهودها الخيرية.

Jacob Elordi stands in a black double-breasted tuxedo jacket with peak lapels, paired with a white dress shirt featuring a choker-style collar, black trousers, and black dress shoes. He poses with his right hand in his trouser pocket and left hand relaxed at his side, smiling slightly with tousled dark hair. The background is a warm beige wall with illuminated golden letters spelling OSCARS.

 الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت  أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة  الـ 98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

 

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

 

 كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

 

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولي بارتون المغنية دولي بارتون دولي بارتون الأوسكار دولي بارتون تكريم

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers: Doomsday

سيلينا جوميز وشاي ميتشل يروجان لمنتجات تجميل Rare Beauty (صور)

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

محمد عبد الجليل يكتب: الرئيس يحذر ويتوعد في أقوى بيان رئاسي.. إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين.. والمرحلة الثانية في حماية السيسي

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية