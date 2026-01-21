الأربعاء 21 يناير 2026
ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داوود

مسلسل بابا وماما
مسلسل بابا وماما جيران
مسلسلات رمضان 2026 ، طرحت شاشة Mbc مصر البوستر الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران والذي يقوم بطولته أحمد داوود تمهيدا لعرضه في رمضان 2026.

مسلسل بابا وماما جيران 

 

ويشارك الفنان أحمد داوود في السباق الرمضاني لعام 2026، بمسلسل “بابا وماما جيران”، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ورشحت الشركة المنتجة للمسلسل الفنانة ولاء الشريف لتلعب دور البطولة أمام داوود.

وتعاقدت منذ أيام قليلة الفنانة شيرين على المشاركة في العمل، وتلعب خلاله شخصية والدته التي تساعده في بناء مستقبله إلى أن يصبح رجل أعمال.

وكانت قد كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 الفنان أحمد داوود عن دوره في فيلم الهوى سلطان.

ads

