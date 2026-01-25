الأحد 25 يناير 2026
حوادث

ماتوا في الحال، القبض على سائق سيارة ملاكي دهس 3 أشخاص بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ملاكي دهس 3 أشخاص، على الطريق الرئيسي بإحدى قرى مركز شرطة الصف، وجار خضوعه لتحليل المواد المخدر.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة الصف.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سيارة صدمت 3 أشخاص، من بينهم شخص وابن شقيقه، ولاذا بالفرار، ما أدى إلى وفاتهم في الحال متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

نصائح الإدارة العامة للمرور

 

وفي هذا الإطار، تقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار وتمثلت هذه النصائح في:

السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

