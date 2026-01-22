Sinners يتصدر قائمة الأفلام الأكثر ترشيحا لـ أوسكار 2026
تصدر فيلم Sinners، قائمة الأفلام الأكثر حصولًا على ترشيحات في حفل جوائز الأوسكار الـ98، لعام ٢٠٢٦، وذلك بعد حصوله على 16 ترشيحا.
فيما جاء في المركز الثاني فيلم [ One Battle After Another، بـ١٣ ترشيحا، واحتل المركز الثالث بالتساوي أفلام Sentimental Value، وFrankenstein، وMarty Supreme، بـ ٩ ترشيحات لكل فيلم، أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم Hamnet بـ ٨ ترشيحات، وجاء فيلم Bugonia في المركز الخامس بأربع ترشيحات.
أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، (الأوسكار)، رسميا عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار لعام 2026، خلال الحفل المقرر إقامته في 15 مارس 2026.
وجاءت قائمة مرشحي الأوسكار كالتالي:ـ
أفضل ممثل
مايكل بي جوردن — Sinners
تيموثي شالاميه — Marty Supreme
ليوناردو دي كابريو — One Battle After Another
إيثان هوك — Blue Moon
فاغنر مورا — The Secret Agent
أفضل ممثلة
جيسي باكلي — Hamnet
روز بيرن — If I Had Legs, I’d Kick You
ريناته رينسفه — Sentimental Value
إيما ستون — Bugonia
كيت هدسون — Song Sung Blue
أفضل ممثل مساعد
جاكوب إلوردي — Frankenstein
بينيشيو ديل تورو — One Battle After Another
شون بين — One Battle After Another
ديلروي ليندو — Sinners
ستيلان سكارسجارد — Sentimental Value
أفضل ممثلة مساعدة
تيانا تايلور — One Battle After Another
إيمي ماديجان — Weapons
إنغا إيبسدوتير ليلياس — Sentimental Value
وونمي موساكو — Sinners
إيل فانينج — Sentimental Value
أفضل مخرج
رايان كوجلر — Sinners
بول توماس أندرسون — One Battle After Another
كلوي تشاو — Hamnet
يواكيم ترير — Sentimental Value
جوش سافدي — Marty Supreme
أفضل فيلم
Sinners
One Battle After Another
Hamnet
Frankenstein
Marty Supreme
جوائز فنية متخصصة
أفضل تصوير سينمائي
Sinners
Train Dreams
One Battle After Another
Frankenstein
Marty Supreme
أفضل مؤثرات بصرية
F1
Avatar: Fire & Ash
The Lost Bus
Sinners
Jurassic World Rebirth
أفضل موسيقى تصويرية أصلية
Sinners
One Battle After Another
Hamnet
Frankenstein
Bugonia
أفضل سيناريو مقتبس
One Battle After Another
Hamnet
Train Dreams
Frankenstein
Bugonia
أفضل اختيار فريق تمثيل
Hamnet
Sinners
The Secret Agent
One Battle After Another
Marty Supreme
أفضل فيلم دولي
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
It Was Just An Accident
The Voice of Hind Rajab
الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية
أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة الـ 98، لحفل الأوسكار.
وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.
وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.
كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98
وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.
أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98
وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.
