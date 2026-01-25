برشلونة وآرسنال والزمالك، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الزمالك والمصري في الكونفدرالية ومواجهة آرسنال ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة



نيروبي يونايتد X آزام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9

زيسكو يونايتد X كايزر تشيفز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 1

الزمالك X المصري – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سان بيدرو X أولمبيك آسفي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

سينجيدا بلاك ستارز X أوتوهو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7

شباب بلوزدادX ستيلينبوش – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8

الوداد X اتحاد مانيما – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



سانت إيلوا لوبوبو X مولودية الجزائر – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

الملعب المالي X بيترو أتلتيكو – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برينتفورد X نوتنجهام فوريست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

كريستال بالاس X تشيلسي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

آرسنال X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد X مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports XTRA 3



برشلونة X ريال أوفييدو – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ديبورتيفو ألافيس X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النجمة X القادسية – الساعة 5:20 مساء على قناة 1 Thmanyah

الرياض X الهلال – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 Thmanyah

الفيحاء X الفتح – الساعة 7:30 مساء على قناة 2 Thmanyah



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساسولو X كريمونيزي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

جنوى X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

يوفنتوس X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



نانت X نيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

بريست X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X ليون – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

باريس X أنجييه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ليل X ستراسبورج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ X شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

فرايبورج X كولن – الساعة 6:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.