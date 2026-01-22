في أول أيامه، فعاليات فنية متنوعة على مسارح معرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

انطلقت أولى فعاليات اليوم الفني على المسرح الكبير بعرض «أراجوز وأراجوزتا»، الذي قدمه المركز القومي لثقافة الطفل ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض أعاد إحياء فن الأراجوز الشعبي بروح معاصرة، حيث تفاعل الأطفال مع الشخصيات الكوميدية والرسائل التربوية التي حملها العرض في قالب مرح ومبسط.

ويأتي هذا النشاط في إطار دعم الفنون التراثية وتقديم محتوى ثقافي موجه للأطفال، ضمن برنامج متنوع يستمر طوال اليوم على المسرحين الكبير والصغير.

السيرة الهلالية تحيي التراث الشعبي على المسرح الكبير

وانطلقت على خشبة المسرح الكبير فقرة من السيرة الهلالية، ضمن برنامج الأنشطة الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض قدّم مشاهد من الملحمة الشعبية الشهيرة، التي تُعد من أبرز موروثات الحكاية العربية، حيث امتزج السرد الشعري بالموسيقى الشعبية في أداء حي تفاعل معه الجمهور.

ويأتي تقديم السيرة الهلالية في إطار الحفاظ على التراث الشفهي وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة، ليظل حاضرًا كجزء من الهوية الثقافية المصرية.

فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية تقدم تراثها على المسرح الكبير

شهد المسرح الكبير عرضًا فنيًا لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، ضمن فعاليات اليوم الفني الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الفرقة قدمت مجموعة من اللوحات الاستعراضية المستوحاة من البيئة الريفية المصرية، حيث امتزجت الأزياء التقليدية بالموسيقى الشعبية والحركات الراقصة لتجسيد ملامح الحياة اليومية في كفر الشيخ.

العرض لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي استمتع بالأداء الجماعي وروح الفلكلور الأصيل، في إطار حرص الهيئة على إبراز التنوع الثقافي والفني في مختلف المحافظات.

دانييلي سيبي باند يقدّم عرضًا موسيقيًا عالميًا على المسرح الكبير

شهد المسرح الكبير عرضًا موسيقيًا لفرقة «دانييلي سيبي باند»، بتنظيم من المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

الفرقة الإيطالية قدمت مجموعة من المقطوعات التي مزجت بين موسيقى الجاز والإيقاعات العالمية، في أداء اتسم بالحيوية والتجديد، ما أضفى أجواءً احتفالية على القاعة.

العرض جذب اهتمام الجمهور، الذي تفاعل مع التنوع الموسيقي والآلات المستخدمة، ليؤكد دور التعاون الثقافي في مد جسور التواصل الفني بين مصر والعالم.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

