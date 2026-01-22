عقب حل أزمة معاش والده، نجل عبد الرحمن أبو زهرة يتقدم بالشكر لوزير المالية

18 حجم الخط

حرص أحمد نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة على شكر وزير المالية عقب تدخله لحل أزمة والده المتعلقة بالحجز على الحساب البنكي الذي يحتوي على معاشه.

وكتب أحمد أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لـوزير المالية لاهتمامه الشديد ومتابعة موضوع الحجز على حساب الوالد ولقد أمر بفتح تحقيق في الواقعة وتم رفع الحجز عن الحساب".

وتابع: "وأتمنى أن تكون بداية الحل لهذا الموضوع ويتم قفل ملفه الضريبي تماما بما أنه اعتزل الفن والعمل منذ أكثر من خمس سنوات".

نجل أبو زهرة يهاجم مصلحة الضرائب لوقفها معاش والده

وجاء ذلك عقب أن ناشد أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مؤسسات الدولة التي وصفها بانها “مش وراها غير عبدالرحمن ابوزهرة”، معربًا عن غضبه انه بدلًا من تكريمه يتم التعامل مع بهذه الطريقة.

وكتب أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: كل فترة يحصل موقف مهين له مع أنه لا هو عاوز حاجة من حد ولا مد ايده لحد ولا طلب أي شيء من اي انسان كل اللي هو طلبه أنه يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي، المرة دي مصلحة الضرايب بتهينه وتحجز عليه وياريته مثلا عنده أملاك ومليارات في البنك لا دي بتحجز علي معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الادوية اللي بياخذها."

وأضاف: “تم وقف حسابه البنكي اللي مفيهوش غير المعاش وحينما سألنا عن السبب قيل انه محجوز عليه من الضرايب. يا سيادة رئيس مصلحة الضرايب ارحموا فنان أفني أكتر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرايب بل علي العكس من يقول غير ذلك فهو ظالم.”

