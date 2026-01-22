وزير الثقافة يصطحب السفير القطري في جولة تفقدية بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

اصطحب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بالقاهرة، في جولة تفقدية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث تفقدا عددًا من الأجنحة والقاعات، واطلعا على جناح وزارة الثقافة، وأبرز إصداراتها، إلى جانب التعرف على مبادرة «مكتبة لكل بيت»، أحدث مبادرات الوزارة، والتي انطلقت اليوم تزامنًا مع فتح المعرض أبوابه للجمهور.

وشملت الجولة تفقد الجناح القطري المشارك بالمعرض، حيث اطّلع وزير الثقافة والسفير القطري على محتوياته من إصدارات ومواد ثقافية ومعرفية، وما يعكسه من حضور فاعل للثقافة القطرية في المحافل الدولية، ودورها في دعم الكتاب والنشر وتعزيز الحوار الثقافي العربي.

العلاقات الثقافية بين مصر وقطر

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن العلاقات الثقافية بين مصر وقطر تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أواصر التواصل بين الشعبين، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعميق هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون المشترك، وتنفيذ برامج وفعاليات ثقافية تعكس عمق الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين، وتسهم في دعم الحوار الثقافي العربي.

كما أعرب وزير الثقافة عن تقديره للمستوى التنظيمي المتميز والتنوع الكبير الذي يشهده معرض القاهرة الدولي للكتاب، والاهتمام اللافت من الأسرة المصرية بهذا الحدث الثقافي، بما يعكس وعي المجتمع بأهمية المعرفة والكتاب، مؤكدًا أن المعرض بات منارة ثقافية جامعة لا تقتصر على عرض الكتاب فحسب، بل تمتد لتشمل فعاليات فكرية وحوارية وأنشطة نوعية تسهم في بناء الوعي وتعزيز قيم الانفتاح الثقافي.

وأشار وزير الثقافة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل نموذجًا حيًا للتكامل الثقافي العربي، لافتًا إلى أن مشاركة الدول العربية الشقيقة، ومن بينها دولة قطر، تعكس عمق العلاقات الثقافية، وتسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جسور التواصل بين المثقفين والناشرين والمبدعين.

من جانبه، أعرب السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني عن سعادته بمشاركة دولة قطر في هذا الحدث الثقافي الدولي المهم، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم المعرض، ومشيدًا بما يقدمه من زخم معرفي واسع ومحتوى ثقافي متنوع وبرامج فكرية ثرية، تعكس مكانة مصر الثقافية ودورها التاريخي في دعم الحركة الثقافية العربية.

وأوضح السفير القطري أن هذه المشاركة تأتي في إطار الاستعدادات الجارية للعام الثقافي المصري–القطري، وتمثل محطة محورية في مسار التعاون الثقافي الثنائي، لا سيما مع اختيار دولة قطر ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، مؤكدًا الحرص على تقديم مشاركة قطرية متميزة تعكس ثراء المشهد الثقافي القطري، وتبرز إسهاماته الفكرية والإبداعية، بما يعزز جسور الحوار الثقافي العربي ويدعم حضور الثقافة العربية في المحافل الدولية

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

