أبرزها "هل للمرأة عقل"، عناوين كتب تثير الجدل في أول أيام معرض القاهرة الدولي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم دقيق، إلا أن عناوين الكتب، كانت هي البطل الأكثر إثارة للجدل في أروقة المعرض منذ الساعات الأولى.

عناوين تثير الجدل وتجذب القراء

شهدت أجنحة دور النشر تنافسا كبيرا في استقطاب الزوار من خلال عناوين مثيرة أحدثت انقساما في آراء الرواد، حيث تصدر كتاب يحمل عنوان "هل للمرأة عقل" قائمة الأكثر تداولا وجدلا بين زوار المعرض، كما برز عنوان آخر لافت هو "كلنا مرضى نفسيين".

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول فلسفة هذه العناوين ومدى ارتباطها بمحتوى الكتب، واعتبرها البعض وسيلة ذكية لجذب القراء في ظل الزخم الكبير للإصدارات.

ملحمة جماهيرية وتكاتف مؤسسي

وعلى الرغم من برودة الطقس، إلا أن المشهد كان دافئا بتواجد كثيف لمختلف الفئات العمرية؛ حيث تصدر الأطفال وكبار السن والشباب المشهد جنبا إلى جنب، في صورة تعكس شغفا مصريا وعالميا متزايدا بالقراءة والاطلاع، وتؤكد مكانة المعرض كأحد أهم المنارات الثقافية الدولية.

وظهر المعرض في أبهى حلة تنظيمية بفضل جهود الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، حيث أشاد الزوار بسلاسة إجراءات الدخول والخدمات الكثيفة المقدمة، مما ساهم في استيعاب الآلاف دون تكدس، وسط توافر كافة سبل الراحة من وسائل نقل داخلية وخرائط إرشادية رقمية، ما جعل من زيارة المعرض رحلة عائلية متكاملة.

معرض الكتاب 2026

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.

