حدادًا على والدته، رضا البحراوي يعلق نشاطه الفني ويتوجه لأداء مناسك العمرة

في خطوة تعكس عمق الحزن والوفاء، قرر المطرب الشعبي رضا البحراوي تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل وإيقاف جدول حفلاته الغنائية حتى إشعار آخر، وذلك تأثرًا بالرحيل المفجع لوالدته التي وافتها المنية مؤخرًا، مما أدخله في نوبة من الحزن الشديد جعلته يبتعد عن الأضواء والمسارح في الوقت الراهن.

وأكدت مصادر مقربة من "البحراوي" أنه أصدر تعليمات صارمة لمديري أعماله بالاعتذار عن جميع الارتباطات الفنية والتعاقدية الحالية، سواء كانت حفلات زفاف أو مهرجانات غنائية، مؤكدًا احترامه لجمهوره ومنظمي الحفلات، ولكنه يمر بظرف نفسي وإنساني قهري يحول دون قدرته على الغناء وإسعاد الناس وهو يعتصر ألمًا من الداخل لفراق أعز الناس إلى قلبه.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن رضا البحراوي قرر استغلال فترة التوقف هذه في السفر فورًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويأتي هذا القرار رغبة منه في البحث عن السكينة والهدوء النفسي في رحاب الأراضي المقدسة، ولتكون هذه العمرة بمثابة صدقة ودعاء لروح والدته الراحلة، حيث يرغب في قضاء وقت من العزلة والعبادة بعيدًا عن صخب الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن علاقة رضا البحراوي بوالدته كانت قوية واستثنائية، وكان دائم الحديث عنها في لقاءاته التلفزيونية باعتبارها "بركة حياته" وسر نجاحه، وقد ظهر عليه الانهيار التام أثناء تشييع الجنازة ومراسم العزاء التي شهدت حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والمجتمع لمواساته.

وحتى هذه اللحظة، لم يحدد البحراوي موعدًا نهائيًا لعودته إلى استئناف نشاطه الفني، تاركًا الأمر مرهونًا بتحسن حالته النفسية وقدرته على تجاوز هذه المحنة.

