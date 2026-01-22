الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حدادًا على والدته، رضا البحراوي يعلق نشاطه الفني ويتوجه لأداء مناسك العمرة

رضا البحراوي ووالدته
رضا البحراوي ووالدته
18 حجم الخط

في خطوة تعكس عمق الحزن والوفاء، قرر المطرب الشعبي رضا البحراوي تجميد كافة أنشطته الفنية بشكل كامل وإيقاف جدول حفلاته الغنائية حتى إشعار آخر، وذلك تأثرًا بالرحيل المفجع لوالدته التي وافتها المنية مؤخرًا، مما أدخله في نوبة من الحزن الشديد جعلته يبتعد عن الأضواء والمسارح في الوقت الراهن.

وأكدت مصادر مقربة من "البحراوي" أنه أصدر تعليمات صارمة لمديري أعماله بالاعتذار عن جميع الارتباطات الفنية والتعاقدية الحالية، سواء كانت حفلات زفاف أو مهرجانات غنائية، مؤكدًا احترامه لجمهوره ومنظمي الحفلات، ولكنه يمر بظرف نفسي وإنساني قهري يحول دون قدرته على الغناء وإسعاد الناس وهو يعتصر ألمًا من الداخل لفراق أعز الناس إلى قلبه.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن رضا البحراوي قرر استغلال فترة التوقف هذه في السفر فورًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. 

ويأتي هذا القرار رغبة منه في البحث عن السكينة والهدوء النفسي في رحاب الأراضي المقدسة، ولتكون هذه العمرة بمثابة صدقة ودعاء لروح والدته الراحلة، حيث يرغب في قضاء وقت من العزلة والعبادة بعيدًا عن صخب الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن علاقة رضا البحراوي بوالدته كانت قوية واستثنائية، وكان دائم الحديث عنها في لقاءاته التلفزيونية باعتبارها "بركة حياته" وسر نجاحه، وقد ظهر عليه الانهيار التام أثناء تشييع الجنازة ومراسم العزاء التي شهدت حضورًا كبيرًا من نجوم الفن والمجتمع لمواساته.

وحتى هذه اللحظة، لم يحدد البحراوي موعدًا نهائيًا لعودته إلى استئناف نشاطه الفني، تاركًا الأمر مرهونًا بتحسن حالته النفسية وقدرته على تجاوز هذه المحنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء مناسك العمرة الهدوء النفسي البحراوي الارتباط الحزن الشديد

مواد متعلقة

فيلم "شكوى 713317" في مهرجان روتردام بهولندا أواخر يناير الجاري

موعد إصدار إعلان فيلم Spider Man Brand NewDay

ads

الأكثر قراءة

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري والقناة الناقلة

وزير الصحة يهنئ رئيسي «الشراء الموحد» و«الدواء المصرية» على التشكيل الجديد لمجلسي إداراتهما

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 22 يناير 2026

بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية